Тюменцам предрекли серьезный рост цен на разливное пиво

Источник: в Тюменской области вырастет стоимость разливного пива

06 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

К началу 2023 года средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах может вырасти до 150 рублей за литр Фото: Илья Московец © URA.RU До конца 2022 года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюменской области может достичь 150 рублей за литр. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. По его словам, с начала года цены на напитки этой категории уже выросли в среднем на 40%. «Если разливное пиво продолжит дорожать теми же темпами, что и сейчас, то к концу года мы увидим средний ценник 150 рублей за литр напитка. При том, что на сегодняшний день в большинстве магазинов он держится в диапазоне 120 — 130 рублей. Поставщики продолжают поднимать цены на свою продукцию. Мы, предприниматели, соответственно, вынуждены делать то же самое», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, стоимость разливных напитков растет из-за дефицита ингредиентов, используемых в пивоварении. «Дрожжи, солод, хмель — все это продолжает дорожать. Плюс — у производителей пива начали возникать проблемы с ремонтом оборудования иностранного производства. Ремонтировать его теперь сложнее и значительно дороже», — добавил источник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что разливное пиво в магазинах Тюменской области подорожало на 30%. При этом цены на безалкогольные напитки тех же производителей практически не изменились.

До конца 2022 года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюменской области может достичь 150 рублей за литр. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. По его словам, с начала года цены на напитки этой категории уже выросли в среднем на 40%. «Если разливное пиво продолжит дорожать теми же темпами, что и сейчас, то к концу года мы увидим средний ценник 150 рублей за литр напитка. При том, что на сегодняшний день в большинстве магазинов он держится в диапазоне 120 — 130 рублей. Поставщики продолжают поднимать цены на свою продукцию. Мы, предприниматели, соответственно, вынуждены делать то же самое», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, стоимость разливных напитков растет из-за дефицита ингредиентов, используемых в пивоварении. «Дрожжи, солод, хмель — все это продолжает дорожать. Плюс — у производителей пива начали возникать проблемы с ремонтом оборудования иностранного производства. Ремонтировать его теперь сложнее и значительно дороже», — добавил источник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что разливное пиво в магазинах Тюменской области подорожало на 30%. При этом цены на безалкогольные напитки тех же производителей практически не изменились.