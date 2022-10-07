Тюменским инженерам предлагают отсрочку от мобилизации за работу в Магадане

Для получения места тюменцам нужен опыт от 6 лет работы в этой сфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменским инженерам, которые отправятся работать на уральский оптико-механический завод в Магадан, гарантируют отсрочку от мобилизации. Соответствующая вакансия была опубликована на сайте по поиску работы hh.ru.

«Инженер по надзору за строительством. Место выполнения работ город Магадан, строительство и реконструкция объектов социального назначения. Зарплата — от 125 тысяч рублей на руки. Работники АО ПО УОМЗ имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в объявлении.

Главными требованиями к будущему сотруднику завода являются наличие высшего образования в сфере строительства и опыт работы от шести лет. Работодатель, помимо отсрочки от частичной мобилизации, обещает предоставить спецодежду, проживание за счет компании и оплату билетов.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что «Газпром нефть» ищет сотрудника для вручения повесток мобилизованным работникам.