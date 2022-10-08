08 октября 2022
07 октября 2022

В Тюмени резко вырос спрос на трехкомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
Спрос на «трешки» в Тюмени вырос на 11,2% Фото:

В Тюмени спрос на трехкомнатные квартиры вырос за месяц на 11,2%. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов.

«В Тюмени и области на обоих рынках самыми популярными среди потенциальных покупателей оказались трехкомнатные квартиры. Так, в Тюмени рост показателей спроса на „трешки“ в новостройках составил 11,2%, а в области — 4,7%», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Попова. Эксперт отметил, что на вторичном рынке жилья показатели выросли на 7,4% в Тюмени и на 10,9% в области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом агентству рассказал эксперт по недвижимости Ильнур Ишкиев.

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В Тюмени спрос на трехкомнатные квартиры вырос за месяц на 11,2%. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов. «В Тюмени и области на обоих рынках самыми популярными среди потенциальных покупателей оказались трехкомнатные квартиры. Так, в Тюмени рост показателей спроса на „трешки“ в новостройках составил 11,2%, а в области — 4,7%», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Попова. Эксперт отметил, что на вторичном рынке жилья показатели выросли на 7,4% в Тюмени и на 10,9% в области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом агентству рассказал эксперт по недвижимости Ильнур Ишкиев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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