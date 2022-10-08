В Тюмени резко вырос спрос на трехкомнатные квартиры

09 октября 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

Спрос на «трешки» в Тюмени вырос на 11,2% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени спрос на трехкомнатные квартиры вырос за месяц на 11,2%. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов. «В Тюмени и области на обоих рынках самыми популярными среди потенциальных покупателей оказались трехкомнатные квартиры. Так, в Тюмени рост показателей спроса на „трешки“ в новостройках составил 11,2%, а в области — 4,7%», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Попова. Эксперт отметил, что на вторичном рынке жилья показатели выросли на 7,4% в Тюмени и на 10,9% в области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом агентству рассказал эксперт по недвижимости Ильнур Ишкиев.

В Тюмени спрос на трехкомнатные квартиры вырос за месяц на 11,2%. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов. «В Тюмени и области на обоих рынках самыми популярными среди потенциальных покупателей оказались трехкомнатные квартиры. Так, в Тюмени рост показателей спроса на „трешки“ в новостройках составил 11,2%, а в области — 4,7%», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Попова. Эксперт отметил, что на вторичном рынке жилья показатели выросли на 7,4% в Тюмени и на 10,9% в области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом агентству рассказал эксперт по недвижимости Ильнур Ишкиев.