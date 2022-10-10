Губернатор Соколов отчитался президенту РФ об успешной мобилизации в Кировской области

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Мобилизация. Челябинск, призывная кампания, мобилизация
В Кировской области рассказали о том, как проходила частичная мобилизация Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что частичная мобилизация в регионе прошла эффективно и точно по графику. Все ошибки, допущенные в ходе призыва резервистов, были исправлены.

«Все было сделано точно по графику, согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям. Все ошибки, связанные с изменением во времени социального статуса и состояния здоровья резервистов — кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК или IT-сфере, и не сообщил об этом в военкомат, мы исправляли сразу в ручном режиме», — сказал Александр Соколов в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, сообщается на официальном сайте Кремля. Кроме того, заявил Соколов, в военкоматах проводится совместная работа прокуратуры и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации. Об этом он сообщил в ходе совещания с новоизбранными губернаторами.

Россия с 21 сентября проводит на территории страны частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. В настоящий момент уже набрано более 200 тысяч.

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Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что частичная мобилизация в регионе прошла эффективно и точно по графику. Все ошибки, допущенные в ходе призыва резервистов, были исправлены. «Все было сделано точно по графику, согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям. Все ошибки, связанные с изменением во времени социального статуса и состояния здоровья резервистов — кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК или IT-сфере, и не сообщил об этом в военкомат, мы исправляли сразу в ручном режиме», — сказал Александр Соколов в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, сообщается на официальном сайте Кремля. Кроме того, заявил Соколов, в военкоматах проводится совместная работа прокуратуры и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ранее Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации. Об этом он сообщил в ходе совещания с новоизбранными губернаторами. Россия с 21 сентября проводит на территории страны частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. В настоящий момент уже набрано более 200 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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