Губернатор Соколов отчитался президенту РФ об успешной мобилизации в Кировской области

10 октября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

В Кировской области рассказали о том, как проходила частичная мобилизация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что частичная мобилизация в регионе прошла эффективно и точно по графику. Все ошибки, допущенные в ходе призыва резервистов, были исправлены. «Все было сделано точно по графику, согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям. Все ошибки, связанные с изменением во времени социального статуса и состояния здоровья резервистов — кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК или IT-сфере, и не сообщил об этом в военкомат, мы исправляли сразу в ручном режиме», — сказал Александр Соколов в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, сообщается на официальном сайте Кремля. Кроме того, заявил Соколов, в военкоматах проводится совместная работа прокуратуры и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ранее Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации. Об этом он сообщил в ходе совещания с новоизбранными губернаторами. Россия с 21 сентября проводит на территории страны частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. В настоящий момент уже набрано более 200 тысяч.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что частичная мобилизация в регионе прошла эффективно и точно по графику. Все ошибки, допущенные в ходе призыва резервистов, были исправлены. «Все было сделано точно по графику, согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям. Все ошибки, связанные с изменением во времени социального статуса и состояния здоровья резервистов — кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК или IT-сфере, и не сообщил об этом в военкомат, мы исправляли сразу в ручном режиме», — сказал Александр Соколов в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, сообщается на официальном сайте Кремля. Кроме того, заявил Соколов, в военкоматах проводится совместная работа прокуратуры и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ранее Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации. Об этом он сообщил в ходе совещания с новоизбранными губернаторами. Россия с 21 сентября проводит на территории страны частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. В настоящий момент уже набрано более 200 тысяч.