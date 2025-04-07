Социолог: радикальный национализм на Украине долго не искоренить

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Радикальный национализм на Украине сложно искоренить, считает социолог Алексей Фирсов
Радикальный национализм на Украине сложно искоренить, считает социолог Алексей Фирсов Фото:

Радикальный национализм на Украине долгое время не удастся искоренить, поскольку после окончания вооруженного конфликта будет силен эмоциональный фон. Это будет оказывать негативное воздействие, сказал в интервью URA.RU гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«[Искоренить радикальный национализм на Украине] будет невозможно долгое время, потому что будет силен эмоциональный фон, созданный вооруженным конфликтом, — это будет оказывать свое негативное воздействие. Каких-то чудесных механизмов здесь нет. Может быть, через какое-то время удастся агрессивный украинский национализм локализовать. Одним из инструментов в этом процессе могло бы стать возвращение позиций на Украине РПЦ», — объяснил Фирсов.

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Радикальный национализм на Украине долгое время не удастся искоренить, поскольку после окончания вооруженного конфликта будет силен эмоциональный фон. Это будет оказывать негативное воздействие, сказал в интервью URA.RU гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. «[Искоренить радикальный национализм на Украине] будет невозможно долгое время, потому что будет силен эмоциональный фон, созданный вооруженным конфликтом, — это будет оказывать свое негативное воздействие. Каких-то чудесных механизмов здесь нет. Может быть, через какое-то время удастся агрессивный украинский национализм локализовать. Одним из инструментов в этом процессе могло бы стать возвращение позиций на Украине РПЦ», — объяснил Фирсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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