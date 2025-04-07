Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить во дворе

Водителям может грозить штраф за неправильную парковку. В частности, нарушением дорожных правил является даже парковка возле газонов, деревьев, пешеходных тротуаров или даже просто во дворе. Об этом напомнил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
«Более того, речь не всегда идет о газоне. В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии и даже во дворе», — добавил Безделин в беседе с «Прайм». Кроме того, юрист напомнил о других распространенных нарушениях, таких как парковка на пешеходных переходах и тротуарах, стоянка с работающим двигателем более пяти минут, а также о возможных штрафах за нарушение общественного порядка, такие как мытье автомобиля в неположенном месте или шум в ночное время.
Согласно действующему законодательству, запрещается оставлять транспортное средство на пешеходных переходах и на расстоянии пяти метров перед ними, а также на тротуарах. Также не разрешается осуществлять проезд через жилые зоны в целях объезда пробок. Кроме того, использование автомобильной сигнализации, которая срабатывает без перерыва в ночное время, является нарушением закона.
В случае нарушения этих правил предусмотрены штрафы. В зависимости от региона, сумма штрафа может варьироваться от одной до трех тысяч рублей. Отмечается, что в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, стоимость штрафов может быть выше, подчеркнул Безделин.
Ранее в России уже были введены штрафы за нарушения, связанные с эксплуатацией автомобилей в неотведенных для этого местах, например, за мытье автомобиля вне специально оборудованных мест. Такие меры направлены на соблюдение санитарных и экологических норм. Ранее сообщалось, что Верховный суд рекомендовал перепроверять данные чиновников в делах о парковках, передает РАПСИ. В России также предложили втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах, сообщает MK.RU.
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