ВЦИОМ: большинство жителей Донбасса не сомневаются в легитимности референдумов

07 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Жители освобожденных территорий уверены в честности референдумов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Абсолютное большинство жителей освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей убеждены в честности проведения референдумов. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Жители освобожденных территорий высоко оценивают легитимность референдума, прошедшего в их регионе с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство считает, что референдум в их регионе прошел честно, без серьезных нарушений», — сообщается на сайте ВЦИОМ. По итогам опроса, 98% опрошенных жителей ДНР и ЛНР дали положительный ответ на вопрос о честности проведения голосования. В Запорожской области этот показатель равен 93%, в Херсонской — 90%. Лишь небольшое число опрошенных ВЦИОМ посчитали, что референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области были проведены нечестно. В ДНР и ЛНР число респондентов, давших такой ответ, составило всего 2% от общего числа участников исследования. В Запорожской и Херсонской области так ответили 7% и 10% жителей соответственно. Референдумы по самоопределению Донбасса и освобожденных регионов Украины прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей этих территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации. Так, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%, а в ДНР — 99,23%.

Абсолютное большинство жителей освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей убеждены в честности проведения референдумов. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Жители освобожденных территорий высоко оценивают легитимность референдума, прошедшего в их регионе с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство считает, что референдум в их регионе прошел честно, без серьезных нарушений», — сообщается на сайте ВЦИОМ. По итогам опроса, 98% опрошенных жителей ДНР и ЛНР дали положительный ответ на вопрос о честности проведения голосования. В Запорожской области этот показатель равен 93%, в Херсонской — 90%. Лишь небольшое число опрошенных ВЦИОМ посчитали, что референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области были проведены нечестно. В ДНР и ЛНР число респондентов, давших такой ответ, составило всего 2% от общего числа участников исследования. В Запорожской и Херсонской области так ответили 7% и 10% жителей соответственно. Референдумы по самоопределению Донбасса и освобожденных регионов Украины прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей этих территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации. Так, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%, а в ДНР — 99,23%.