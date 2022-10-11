Активисты из ЯНАО отправили посылки военным

Из ЯНАО отправили три фургона с посылками солдатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активисты, которые в сентябре не успевали собрать посылки солдатам, из-за того, что жители ЯНАО перестали принимать участие в гуманитарной помощи, загрузили три машины необходимых вещей и продуктов. Об этом сообщил организатор акции «Мы рядом» Игорь Заборовский в своих соцсетях.

«Мы загрузились в две машины и выдвинулись в путь. Третий фургон нас ждет в Ноябрьске. Сегодня вечером его тоже будут грузить. По итогу мы пойдем тремя машинами, одна газель разгрузится в Тюмени, там где сейчас находятся наши Ямальцы. Сейчас в кузовах посылки из Лабытнанги, Аксарки, Салехарда и Надыма», — сообщил Заборовский.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре активисты не смогли отправить посылки солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Игорь Заборовский отметил, что сбор идет очень медленно, потому что ямальцы перестали принимать в нем участие. Он также сообщил, что из-за этого поездку пришлось отложить на месяц.