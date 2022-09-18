Активисты из ЯНАО не могут собрать посылки военным

Сбор гуманитарной помощи идет очень медленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активисты из ЯНАО не успевают собрать посылки солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Как сообщает организатор акции Игорь Заборовский в своих соцсетях, жители региона практически перестали принимать участие в сборе гуманитарной помощи.

«В этот раз, как никогда раньше, сбор идет крайне медленно. Не знаю причину, может мы привыкли к боевым действиям и потерям, а может у наших жителей закончились ресурсы, но пока нам все так же нечего везти», — написал Заборовский.

Со всех городов Ямала добровольцы смогли собрать всего несколько коробок и пакетов. Заборовский отметил, что когда акцию только запускали, в марте и апреле, посылки практически не вмещались в Газель. «Сейчас смотрю и понимаю, что мы не успеваем до начала октября набрать даже 1/10 часть от объема», — добавил он. Игорь Заборовский надеется, что сбор будет осуществлен до конца сентября, иначе поездку придется отложить еще на месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что акция «Посылка солдату», которую запустили в ЯНАО, приобрела всероссийский масштаб. К ямальским активистам присоединились жители Северодвинска, Тобольска и Самарской области.