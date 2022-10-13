Власти Украины объявили тревогу по всей стране

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
На Украине объявлена воздушная тревога по всей территории Фото:
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. <…> В Киеве, Одессе, Киевской и Одесской областях, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской областях», — сообщает агентство.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости». «Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. <…> В Киеве, Одессе, Киевской и Одесской областях, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской областях», — сообщает агентство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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