Власти Украины объявили тревогу по всей стране

На Украине объявлена воздушная тревога по всей территории
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. <…> В Киеве, Одессе, Киевской и Одесской областях, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской областях», — сообщает агентство.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер