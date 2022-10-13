13 октября 2022

Тюмень накроет опасное облако из Казахстана

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, воздух, лечение, астма, дыхание, ингалятор, болезнь, медицина
У тюменцев с хроническими заболеваниями этим вечером может ухудшиться самочувствие Фото:

Вечером 14 октября Тюмень накроет облако опасных мелкодисперсных частиц, которые в областную столицу принесет из Казахстана. Об этом свидетельствуют данные о загрязнении воздуха на метеосервисе Ventusky.

«Тюмень, 14 октября, 14:00. Уровень содержания в воздухе частиц PM2.5. Индекс качества воздуха: хороший. По состоянию на 17:00 — удовлетворительный», — такие данные приводит сервис Ventusky.

Причиной ухудшения качества воздуха станут мелкодисперсные частицы. Согласно карте сервиса, их облако на Тюмень ветром несет со стороны Кургана. Однако эпицентром загрязнения, которое пришло в города Урала, стал город Кокшетау (Казахстан).

РМ2.5 — загрязнитель воздуха, в его составе мельчайшие твердые частицы и капли (кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения металлов и прочие). Они опасны для людей с хроническими заболеваниями. К примеру, астмой.

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Вечером 14 октября Тюмень накроет облако опасных мелкодисперсных частиц, которые в областную столицу принесет из Казахстана. Об этом свидетельствуют данные о загрязнении воздуха на метеосервисе Ventusky. «Тюмень, 14 октября, 14:00. Уровень содержания в воздухе частиц PM2.5. Индекс качества воздуха: хороший. По состоянию на 17:00 — удовлетворительный», — такие данные приводит сервис Ventusky. Причиной ухудшения качества воздуха станут мелкодисперсные частицы. Согласно карте сервиса, их облако на Тюмень ветром несет со стороны Кургана. Однако эпицентром загрязнения, которое пришло в города Урала, стал город Кокшетау (Казахстан). РМ2.5 — загрязнитель воздуха, в его составе мельчайшие твердые частицы и капли (кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения металлов и прочие). Они опасны для людей с хроническими заболеваниями. К примеру, астмой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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