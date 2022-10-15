В ЯНАО наградят десятки отцов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских отцов с праздником

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем отца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО наградят тридцать ямальских отцов, воспитывающих детей в многодетных семьях и детей-инвалидов. Глава округа Дмитрий Артюхов сообщил об этом в поздравлении, адресованном ямальским отцам, сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

«Ежегодно мы отмечаем наградами лучших отцов автономного округа, достойно воспитывающих детей. Горжусь, что в нашем регионе много мудрых, порядочных мужчин, которые укрепляют семейные ценности, имеют активную гражданскую позицию. В это непростое время ямальские отцы стоят на защите благополучия, справедливой и достойной жизни своих семей, родного Ямала и России», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Начальник отдела демографии департамента соцзащиты населения Диана Саранчина уточняет, что награждения пройдут в городе Салехарде, в Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах. Всего планируется наградить около 30 отцов.

День отца учрежден указом президента РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он отмечается в третье воскресенье октября.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов поздравил фермеров ЯНАО с Днем работников сельского хозяйства. Он отметил, что в регионе уделяется большое внимание поддержки отрасли.