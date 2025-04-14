14 апреля 2025

Власти ЯНАО снизили выплаты добровольцам при заключении воинского контракта

Выплату по воинскому контракту в ЯНАО снизили до 1,9 млн рублей с 15 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты в 3,1 млн рублей для добровольцев в ЯНАО закончились с 15 апреля
Выплаты в 3,1 млн рублей для добровольцев в ЯНАО закончились с 15 апреля Фото:

В ЯНАО с 1 по 14 апреля продлили период предоставления добровольцам повышенных выплат по контракту с Минобороны РФ тем, кто приехал в округ в марте, но подписать бумаги не успел. Сумма выплат для них — 3,1 млн рублей. С 15 апреля единовременное вознаграждение снизится до прежних размеров, то есть до 1,9 млн рублей, сообщают окружные власти.

«С 1 по 14 апреля продлен период предоставления повышенной региональной выплаты для добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в военкоматах округа и города Салехарда, а также отобранных Управлением Росгвардии по Ямалу для комплектования воинских частей в целях участия в СВО», — комментирует пресс-служба окружного правительства проект постановления.

Как поясняет источник, размер повышенной выплаты составляет 3,1 млн рублей, но начиная с 15 апреля 2025 года он снизится до 1,9 млн рублей. Эта сумма была установлена в ЯНАО в сентябре 2024 года. Временное повышение вознаграждение по поручению главы округа Дмитрия Артюхова действовало с 20 января по 1 апреля 2025 года.

По мнению инсайдеров URA.RU, продление трехмиллионных выплат связано с большим наплывом добровольцев в военкоматы Ямала. Служащие не успевали готовить контракты для тех, кто приехал в округ еще в 20-х числах марта.

«Из-за большого потока добровольцев, желающих заключить контракт на Ямале, военные комиссариаты, пункты отбора и пункты временного размещения перестали справляться с работой. Поэтому выплатили 3,1 млн рублей тем, кто уже отобрался и приехал на эту сумму. И решили вернуть прежнюю. Поток распределится теперь на другие регионы», – сообщают собеседники агентства.

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В ЯНАО с 1 по 14 апреля продлили период предоставления добровольцам повышенных выплат по контракту с Минобороны РФ тем, кто приехал в округ в марте, но подписать бумаги не успел. Сумма выплат для них — 3,1 млн рублей. С 15 апреля единовременное вознаграждение снизится до прежних размеров, то есть до 1,9 млн рублей, сообщают окружные власти. «С 1 по 14 апреля продлен период предоставления повышенной региональной выплаты для добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в военкоматах округа и города Салехарда, а также отобранных Управлением Росгвардии по Ямалу для комплектования воинских частей в целях участия в СВО», — комментирует пресс-служба окружного правительства проект постановления. Как поясняет источник, размер повышенной выплаты составляет 3,1 млн рублей, но начиная с 15 апреля 2025 года он снизится до 1,9 млн рублей. Эта сумма была установлена в ЯНАО в сентябре 2024 года. Временное повышение вознаграждение по поручению главы округа Дмитрия Артюхова действовало с 20 января по 1 апреля 2025 года. По мнению инсайдеров URA.RU, продление трехмиллионных выплат связано с большим наплывом добровольцев в военкоматы Ямала. Служащие не успевали готовить контракты для тех, кто приехал в округ еще в 20-х числах марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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