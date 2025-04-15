15 апреля 2025

FT: Сербию не примут в ЕС, если Вучич поедет на 9 Мая в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Каллас нужно отдать под трибунал за призыв не посещать Россию 9 мая, считают в Госдуме
Каллас нужно отдать под трибунал за призыв не посещать Россию 9 мая, считают в Госдуме Фото:

Европейский союз может пересмотреть перспективы присоединения Сербии к блоку, если сербский лидер Александр Вучич примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Financial Times.

«Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления», — говорится в материале.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз не одобряет участие стран-кандидатов на членство в ЕС в параде 9 мая в Москве и сам также не намерен принимать участие в данном мероприятии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдать под международный трибунал ООН Каллас. По его мнению, введение ограничений на участие в мемориальных мероприятиях на территории России является проявлением неуважения к героическому вкладу солдат, которые освободили мир, включая Европу, от фашизма. Володин подчеркнул, что хотя политикам можно простить множество ошибок, недопустимо осквернять память таких героев, передает RT.

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Европейский союз может пересмотреть перспективы присоединения Сербии к блоку, если сербский лидер Александр Вучич примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Financial Times. «Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления», — говорится в материале. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз не одобряет участие стран-кандидатов на членство в ЕС в параде 9 мая в Москве и сам также не намерен принимать участие в данном мероприятии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдать под международный трибунал ООН Каллас. По его мнению, введение ограничений на участие в мемориальных мероприятиях на территории России является проявлением неуважения к героическому вкладу солдат, которые освободили мир, включая Европу, от фашизма. Володин подчеркнул, что хотя политикам можно простить множество ошибок, недопустимо осквернять память таких героев, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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