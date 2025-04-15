FT: Сербию не примут в ЕС, если Вучич поедет на 9 Мая в Москву

Европейский союз может пересмотреть перспективы присоединения Сербии к блоку, если сербский лидер Александр Вучич примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Financial Times.
«Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления», — говорится в материале.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз не одобряет участие стран-кандидатов на членство в ЕС в параде 9 мая в Москве и сам также не намерен принимать участие в данном мероприятии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдать под международный трибунал ООН Каллас. По его мнению, введение ограничений на участие в мемориальных мероприятиях на территории России является проявлением неуважения к героическому вкладу солдат, которые освободили мир, включая Европу, от фашизма. Володин подчеркнул, что хотя политикам можно простить множество ошибок, недопустимо осквернять память таких героев, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.