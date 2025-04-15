Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в стране

Путин: ситуация с инфляцией в России улучшается
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Ситуация с ростом цен в РФ меняется к лучшему, заявил Путин
Ситуация с ростом цен в РФ меняется к лучшему, заявил Путин Фото:

Ситуация с инфляцией в России улучшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — отметил российский лидер, уточнив, что вопрос инфляции регулярно обсуждается на высшем уровне. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета.

В начале года сообщалось, что инфляция в России выросла на  10% за первые три недели января 2025 года. Были отмечены изменения цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары.

По словам экспертов, устойчивое снижение инфляции в стране начнется во втором полугодии 2025 года. До этого ситуация будет оставаться напряженной.

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Ситуация с инфляцией в России улучшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — отметил российский лидер, уточнив, что вопрос инфляции регулярно обсуждается на высшем уровне. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета. В начале года сообщалось, что инфляция в России выросла на  10% за первые три недели января 2025 года. Были отмечены изменения цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары. По словам экспертов, устойчивое снижение инфляции в стране начнется во втором полугодии 2025 года. До этого ситуация будет оставаться напряженной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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