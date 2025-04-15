Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в стране

Ситуация с инфляцией в России улучшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — отметил российский лидер, уточнив, что вопрос инфляции регулярно обсуждается на высшем уровне. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета.
В начале года сообщалось, что инфляция в России выросла на 10% за первые три недели января 2025 года. Были отмечены изменения цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары.
По словам экспертов, устойчивое снижение инфляции в стране начнется во втором полугодии 2025 года. До этого ситуация будет оставаться напряженной.
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