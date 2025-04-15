Эксперт раскрыл, как изменятся цены на новостройки в 2025 году

Риэлтор Апрелев: цены на квартиры в России перестали расти
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на недвижимость не растут из-за низких продаж
Цены на недвижимость не растут из-за низких продаж Фото:

Цены на недвижимость в 2025 году не обгонят инфляцию или останутся на текущем уровне. О том, что это самый вероятный сценарий в интервью URA.RU рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, предпосылки для изменения цен могут появиться, если Центробанк значительно снизит ключевую ставку, а власти введут новые меры госрегулирования.

«Значимых предпосылок для роста стоимости при сегодняшних реалиях я не вижу. По крайней мере, до того, как ключевая ставка ЦБ начнет снижаться. С другой стороны, исправить ситуацию могут новые законы, решения правительства или господдержка. А также, окончание СВО и дополнительные денежные вливания в экономику. Но пока у нас сложился рынок покупателя — те, у кого есть деньги, смело могут торговаться с продавцом. Как на первичном рынке, так и на вторичном», — рассказал эксперт.

Скорее всего, цены будут стоять на месте или немного расти, считает Апрелев. Но он не исключает, что из-за ухудшения ситуации на рынке жилья стоимость квадратного метра может упасть — сейчас значительная часть сделок идет с дисконтом.

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Цены на недвижимость в 2025 году не обгонят инфляцию или останутся на текущем уровне. О том, что это самый вероятный сценарий в интервью URA.RU рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, предпосылки для изменения цен могут появиться, если Центробанк значительно снизит ключевую ставку, а власти введут новые меры госрегулирования. «Значимых предпосылок для роста стоимости при сегодняшних реалиях я не вижу. По крайней мере, до того, как ключевая ставка ЦБ начнет снижаться. С другой стороны, исправить ситуацию могут новые законы, решения правительства или господдержка. А также, окончание СВО и дополнительные денежные вливания в экономику. Но пока у нас сложился рынок покупателя — те, у кого есть деньги, смело могут торговаться с продавцом. Как на первичном рынке, так и на вторичном», — рассказал эксперт. Скорее всего, цены будут стоять на месте или немного расти, считает Апрелев. Но он не исключает, что из-за ухудшения ситуации на рынке жилья стоимость квадратного метра может упасть — сейчас значительная часть сделок идет с дисконтом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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