Эксперт раскрыл, как изменятся цены на новостройки в 2025 году

Цены на недвижимость в 2025 году не обгонят инфляцию или останутся на текущем уровне. О том, что это самый вероятный сценарий в интервью URA.RU рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, предпосылки для изменения цен могут появиться, если Центробанк значительно снизит ключевую ставку, а власти введут новые меры госрегулирования.
«Значимых предпосылок для роста стоимости при сегодняшних реалиях я не вижу. По крайней мере, до того, как ключевая ставка ЦБ начнет снижаться. С другой стороны, исправить ситуацию могут новые законы, решения правительства или господдержка. А также, окончание СВО и дополнительные денежные вливания в экономику. Но пока у нас сложился рынок покупателя — те, у кого есть деньги, смело могут торговаться с продавцом. Как на первичном рынке, так и на вторичном», — рассказал эксперт.
Скорее всего, цены будут стоять на месте или немного расти, считает Апрелев. Но он не исключает, что из-за ухудшения ситуации на рынке жилья стоимость квадратного метра может упасть — сейчас значительная часть сделок идет с дисконтом.
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