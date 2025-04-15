ЦБ зафиксировал снижение темпов роста цен на жилье в России

Центральный банк России зафиксировал замедление темпов роста цен на жилье в некоторых регионах страны. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подчеркнув необходимость осторожного подхода к ипотечному кредитованию.
«Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах», — подчеркнула Набиуллина во время расширенного заседания президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни. Глава ЦБ также обратила внимание на необходимость контроля за ипотечным кредитованием, чтобы избежать повышения рисков для финансовой системы из-за возможной перезадолженности граждан.
По прогнозам ЦБ, в 2025 году ипотека должна вырасти на 3-8%, что значительно ниже прежних темпов роста. «Мы исходим из того, что и цены будут расти не так быстро», — заключила глава регулятора.
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