Путин поздравил жену Пескова Навку с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил известную фигуристку, жену своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяну Навку с юбилеем. В поздравительной телеграмме российского лидера, которую опубликовала женщина, глава государства выразил восхищение ее достижениями и пожелал неиссякаемого вдохновения.
«С огромным удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес — от близких, коллег, друзей и многочисленных почитателей вашего щедрого дарования. Вас по праву считают искренним, увлеченным и очень позитивным человеком. Вы всегда в прекрасной творческой форме, покоряете публику своим талантом и мастерством, радуете новыми идеями и замыслами», — говорится в телеграмме Путина. Текст поздравления российского лидера Навка выложила в своем telegram-канале.
В тексте письма, в дополнение к теплым словам, Путин заявил об уверенности, что спорт и фигурное катание особенно, помогли Навке закалить характер и научиться достигать поставленных целей с полной самоотдачей. «Желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — резюмировал российский лидер.
Фигуристке в воскресенье, 13 апреля, отметила юбилей. Навке исполнилось 50 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.