ЦБ выступил против изъятия жилья за долги по рассрочке

Центробанк выступил против предложения разрешить застройщикам изымать жилье за долги по рассрочке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что это может привести к росту долговой нагрузки населения.
«Мы категорически не поддерживаем это предложение, так как оно может спровоцировать неконтролируемый рост долговой нагрузки населения», — подчеркнула Набиуллина на заседании Госсовета. В ЦБ считают, что подобная мера требует тщательного регулирования, а право застройщиков на изъятие жилья неправильным подходом.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин предлагал законодательно закрепить права застройщиков. Он выступал за введение правил рассрочки, аналогичных ипотечным схемам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.