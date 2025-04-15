ЦБ выступил против изъятия жилья за долги по рассрочке

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ЦБ считают, что такая мера создаст риски
ЦБ считают, что такая мера создаст риски Фото:

Центробанк выступил против предложения разрешить застройщикам изымать жилье за долги по рассрочке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что это может привести к росту долговой нагрузки населения.

«Мы категорически не поддерживаем это предложение, так как оно может спровоцировать неконтролируемый рост долговой нагрузки населения», — подчеркнула Набиуллина на заседании Госсовета. В ЦБ считают, что подобная мера требует тщательного регулирования, а право застройщиков на изъятие жилья неправильным подходом.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предлагал законодательно закрепить права застройщиков. Он выступал за введение правил рассрочки, аналогичных ипотечным схемам.

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Центробанк выступил против предложения разрешить застройщикам изымать жилье за долги по рассрочке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что это может привести к росту долговой нагрузки населения. «Мы категорически не поддерживаем это предложение, так как оно может спровоцировать неконтролируемый рост долговой нагрузки населения», — подчеркнула Набиуллина на заседании Госсовета. В ЦБ считают, что подобная мера требует тщательного регулирования, а право застройщиков на изъятие жилья неправильным подходом. Вице-премьер России Марат Хуснуллин предлагал законодательно закрепить права застройщиков. Он выступал за введение правил рассрочки, аналогичных ипотечным схемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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