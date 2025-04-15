Суд оставил в силе штраф Noize MC* за дискредитацию ВС РФ

Московский городской суд оставил в силе решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей в отношении рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC, признан иноагентом в РФ) за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщают российские журналисты.
«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сказали в Мосгорсуде. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее Noize MC обвинили в дискредитации российской армии. Причиной для наложения административного штрафа послужили публикации Алексеева в интернете, в которых он критиковал действия военных.
Осенью 2024 года он был признан Тверским судом Москвы виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Рэпера оштрафовали на 50 тысяч рублей, передает RT.
*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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