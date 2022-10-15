15 октября 2022
14 октября 2022

В ЯНАО стая собак покусала ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Херсона. Херсон, собаки, бездомные животные, бездомная собака, херсон
В Надыме бродячие собаки покусали ребенка (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) бездомные собаки покусали ребенка. Пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте» разместила Нина Федорова.

«Мой ребенок шел спокойно домой, как эти „добрые“ собаки накинулись и чуть не разорвали. Результат: страх на всю жизнь, боязнь выйти на улицу, укусы, уколы! Живущие в Лесном, будьте бдительны!» — написала женщина.

«Черный хаски очень добрый и на человека никогда не кидается, он много лет живет в Лесном», — вступается за собак Роман Котоман. «Взрослых собаки не трогают, а вот детей пугают и кусают. Мой совет — обратитесь в администрацию», — подтверждает правоту автора поста Ольга Зенкевич. «На меня эта рыжая нападала. Просто так, когда я мусор выносила», — замечает Виктория Макова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о собаках, пугающих жителей Ноябрьска. Бездомные собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для горожан.

Собаки из Надыма укусили ребенка
Фото:

Последствия укуса собак
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) бездомные собаки покусали ребенка. Пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте» разместила Нина Федорова. «Мой ребенок шел спокойно домой, как эти „добрые“ собаки накинулись и чуть не разорвали. Результат: страх на всю жизнь, боязнь выйти на улицу, укусы, уколы! Живущие в Лесном, будьте бдительны!» — написала женщина. «Черный хаски очень добрый и на человека никогда не кидается, он много лет живет в Лесном», — вступается за собак Роман Котоман. «Взрослых собаки не трогают, а вот детей пугают и кусают. Мой совет — обратитесь в администрацию», — подтверждает правоту автора поста Ольга Зенкевич. «На меня эта рыжая нападала. Просто так, когда я мусор выносила», — замечает Виктория Макова. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о собаках, пугающих жителей Ноябрьска. Бездомные собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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