В Надыме (ЯНАО) бездомные собаки покусали ребенка. Пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте» разместила Нина Федорова.
«Мой ребенок шел спокойно домой, как эти „добрые“ собаки накинулись и чуть не разорвали. Результат: страх на всю жизнь, боязнь выйти на улицу, укусы, уколы! Живущие в Лесном, будьте бдительны!» — написала женщина.
«Черный хаски очень добрый и на человека никогда не кидается, он много лет живет в Лесном», — вступается за собак Роман Котоман. «Взрослых собаки не трогают, а вот детей пугают и кусают. Мой совет — обратитесь в администрацию», — подтверждает правоту автора поста Ольга Зенкевич. «На меня эта рыжая нападала. Просто так, когда я мусор выносила», — замечает Виктория Макова.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о собаках, пугающих жителей Ноябрьска. Бездомные собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для горожан.
В Надыме (ЯНАО) бездомные собаки покусали ребенка. Пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте» разместила Нина Федорова. «Мой ребенок шел спокойно домой, как эти „добрые“ собаки накинулись и чуть не разорвали. Результат: страх на всю жизнь, боязнь выйти на улицу, укусы, уколы! Живущие в Лесном, будьте бдительны!» — написала женщина. «Черный хаски очень добрый и на человека никогда не кидается, он много лет живет в Лесном», — вступается за собак Роман Котоман. «Взрослых собаки не трогают, а вот детей пугают и кусают. Мой совет — обратитесь в администрацию», — подтверждает правоту автора поста Ольга Зенкевич. «На меня эта рыжая нападала. Просто так, когда я мусор выносила», — замечает Виктория Макова. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о собаках, пугающих жителей Ноябрьска. Бездомные собаки сбиваются в стаи и представляют угрозу для горожан.