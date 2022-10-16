В Ноябрьске автомобиль вылетел в кювет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ноябрьске (ЯНАО) произошло дтп, в результате которого иномарка вылетела в кювет. Об этом сообщается в региональном telegram-канале «Ямал-Медиа».

«ДТП с участием иномарки произошло в Ноябрьске на проспекте Мира. По предварительной информации, пострадал водитель автомобиля Toyota RAV4. Очевидцы сообщают, что он находится в машине скорой помощи. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. Водитель совершил наезд на ребенка во дворе на улице Советской.