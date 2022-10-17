Тюменцам обещают бронь от мобилизации за работу в стратегически значимой компании

Тюменская компания «Стальмост» ищет сотрудников, которым предоставят бронь от частичной мобилизации. Соответствующие вакансии опубликованы на площадке по поиску работы «Зарплата.ру».
«Вакансия: мастер цеха. Обязанности: контроль работы цеха. Зарплата: 60 тысяч рублей. Сменный график. Отсрочка от призыва в период частичной мобилизации в России (стратегически значимая компания)», — говорится в объявлении.
Также на условиях брони от мобилизации в компанию требуется машинист мостового крана 3-6 разряда. «Обязанности: управление мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 тонн. Зарплата: 54 тысячи рублей», — обозначено в тексте вакансии.
Компания-работодатель обещает предоставить спецодежду и развозку до места работы. На территории предприятия также имеется столовая, говорится в объявлении.
Ранее агентство рассказывало о других компаниях, предоставляющих своим сотрудникам бронь от мобилизации. Соответствующие вакансии разместили IT-компания «Тюмень Прибор», «Завод БКУ» и «Мостострой-11».
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