Тюменцам обещают бронь от мобилизации за работу в стратегически значимой компании

В Тюмени компания «Стальмост» ищет специалистов, которым предоставят отсрочку от мобилизации

Работодатель предоставляет официальное трудоустройство Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменская компания «Стальмост» ищет сотрудников, которым предоставят бронь от частичной мобилизации. Соответствующие вакансии опубликованы на площадке по поиску работы «Зарплата.ру».

«Вакансия: мастер цеха. Обязанности: контроль работы цеха. Зарплата: 60 тысяч рублей. Сменный график. Отсрочка от призыва в период частичной мобилизации в России (стратегически значимая компания)», — говорится в объявлении.

Также на условиях брони от мобилизации в компанию требуется машинист мостового крана 3-6 разряда. «Обязанности: управление мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 тонн. Зарплата: 54 тысячи рублей», — обозначено в тексте вакансии.

Компания-работодатель обещает предоставить спецодежду и развозку до места работы. На территории предприятия также имеется столовая, говорится в объявлении.

Ранее агентство рассказывало о других компаниях, предоставляющих своим сотрудникам бронь от мобилизации. Соответствующие вакансии разместили IT-компания «Тюмень Прибор», «Завод БКУ» и «Мостострой-11».