17 октября 2022

Главу тюменского родкома возмутил учебник, пропагандирующий вредную для России теорию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, класс, школьный класс, каникулы, школьные парты, карантин в школе, пустые парты
В учебнике также критикуют экологию УрФО Фото:

Председатель Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов раскритиковал школьный учебник обществознания, в котором демографический взрыв назван одной из глобальных проблем. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Ранее на учебник агентству пожаловались читатели.

«Для России наоборот есть проблема демографического кризиса, потому что у нас всего менее 150 млн человек, а территория огромная. Пропаганда этой теории особенно вредна для России. Тогда очередные молодые люди, руководствуясь вот этими словами, которые они прочитали в учебнике обществознания, могут сказать: „Да как мы будем делать вклад в перенаселение? Ни в коем случае мы не будем рожать детей, потому что мы — сознательные граждане, проживем жизнь и умрем, не оставив потомство“. Это очевидная несуразица, с которой надо что-то делать. На самом деле, нужно писать новые учебники, где взгляд на глобальные проблемы должен быть иным», — заявил общественник.

В учебном пособии, скан страниц которого имеется в распоряжении редакции, указано: «демографический взрыв ведет к обострению голода, болезней, неграмотности и нищеты». Кроме того, читателей URA.RU возмутило, что в учебнике УрФО назван самым грязным федеральным округом в России.

Агентство направило запросы в Минобразования РФ и Рособрнадзор. Ответы на них ожидаются.

Учебник предназначен для учеников 6 класса

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Председатель Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов раскритиковал школьный учебник обществознания, в котором демографический взрыв назван одной из глобальных проблем. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Ранее на учебник агентству пожаловались читатели. «Для России наоборот есть проблема демографического кризиса, потому что у нас всего менее 150 млн человек, а территория огромная. Пропаганда этой теории особенно вредна для России. Тогда очередные молодые люди, руководствуясь вот этими словами, которые они прочитали в учебнике обществознания, могут сказать: „Да как мы будем делать вклад в перенаселение? Ни в коем случае мы не будем рожать детей, потому что мы — сознательные граждане, проживем жизнь и умрем, не оставив потомство“. Это очевидная несуразица, с которой надо что-то делать. На самом деле, нужно писать новые учебники, где взгляд на глобальные проблемы должен быть иным», — заявил общественник. В учебном пособии, скан страниц которого имеется в распоряжении редакции, указано: «демографический взрыв ведет к обострению голода, болезней, неграмотности и нищеты». Кроме того, читателей URA.RU возмутило, что в учебнике УрФО назван самым грязным федеральным округом в России. Агентство направило запросы в Минобразования РФ и Рособрнадзор. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...