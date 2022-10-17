Главу тюменского родкома возмутил учебник, пропагандирующий вредную для России теорию

18 октября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

В учебнике также критикуют экологию УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов раскритиковал школьный учебник обществознания, в котором демографический взрыв назван одной из глобальных проблем. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Ранее на учебник агентству пожаловались читатели. «Для России наоборот есть проблема демографического кризиса, потому что у нас всего менее 150 млн человек, а территория огромная. Пропаганда этой теории особенно вредна для России. Тогда очередные молодые люди, руководствуясь вот этими словами, которые они прочитали в учебнике обществознания, могут сказать: „Да как мы будем делать вклад в перенаселение? Ни в коем случае мы не будем рожать детей, потому что мы — сознательные граждане, проживем жизнь и умрем, не оставив потомство“. Это очевидная несуразица, с которой надо что-то делать. На самом деле, нужно писать новые учебники, где взгляд на глобальные проблемы должен быть иным», — заявил общественник. В учебном пособии, скан страниц которого имеется в распоряжении редакции, указано: «демографический взрыв ведет к обострению голода, болезней, неграмотности и нищеты». Кроме того, читателей URA.RU возмутило, что в учебнике УрФО назван самым грязным федеральным округом в России. Агентство направило запросы в Минобразования РФ и Рособрнадзор. Ответы на них ожидаются. Учебник предназначен для учеников 6 класса Читатель URA.RU

Председатель Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов раскритиковал школьный учебник обществознания, в котором демографический взрыв назван одной из глобальных проблем. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Ранее на учебник агентству пожаловались читатели. «Для России наоборот есть проблема демографического кризиса, потому что у нас всего менее 150 млн человек, а территория огромная. Пропаганда этой теории особенно вредна для России. Тогда очередные молодые люди, руководствуясь вот этими словами, которые они прочитали в учебнике обществознания, могут сказать: „Да как мы будем делать вклад в перенаселение? Ни в коем случае мы не будем рожать детей, потому что мы — сознательные граждане, проживем жизнь и умрем, не оставив потомство“. Это очевидная несуразица, с которой надо что-то делать. На самом деле, нужно писать новые учебники, где взгляд на глобальные проблемы должен быть иным», — заявил общественник. В учебном пособии, скан страниц которого имеется в распоряжении редакции, указано: «демографический взрыв ведет к обострению голода, болезней, неграмотности и нищеты». Кроме того, читателей URA.RU возмутило, что в учебнике УрФО назван самым грязным федеральным округом в России. Агентство направило запросы в Минобразования РФ и Рособрнадзор. Ответы на них ожидаются.