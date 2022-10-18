Мобилизованного пермского единоросса отпустили из Елани домой на лечение

Мобилизованный мужчина проходит курс лечения в пермской медсанчасти Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного руководителя штаба волонтеров партии «Единая Россия» Дзержинского района Перми Андрея Коростина отправили на лечение в Пермь. У мужчины возникли проблемы со здоровьем в учебном центре Елани, где он проходил подготовку. Подробности пермяк сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сошел с дистанции ненадолго. Прихватило живот в районе пресса. Тут в расположении начались движения, ходили сослуживцы и подписывали увольнительные на выходные, почему нет, подумал я, заодно и проверюсь дома полностью, что там со здоровьем все же. И вот, я иду с подписанной „увольнительной“ на вокзал, спасибо командирам за человечность, что отпустили», — рассказал Андрей Коростин.

Сейчас мужчина проходит курс лечения в пермской медсанчасти №1 на Бульваре Гагарина. По словам пермяка он идет на поправку, и как только вылечится, вернется в часть на боевое слаживание.

Андрея Коростина мобилизовали с военно-полевых сборов и отправили на подготовку в учебный центр в Елани. Срочную службу в армии он прошел более 20 лет назад, однако навыки восстановил быстро. Отмечает, что мобилизованные живут в палаточном лагере, где тепло и сухо, а пищу готовят профессиональные повара. В Пермском крае мужчина, помимо руководства партийными волонтерами, занимается кураторством проекта «Школа грамотного потребителя», а также является инспектором региональной общественной палаты.

URA.RU рассказывало, что учебные центры в Елани и Тюмени посещал 15 октября губернатор Дмитрий Махонин, который общался там с пермскими резервистами. Ранее в эти центры также приезжал глава регионального минтербеза Виктор Батмазов. О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки еще продолжаются. Сейчас пермяки уезжают на боевое слаживание в Оренбургскую область.