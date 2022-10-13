Пермский единоросс прошел курс боевой подготовки и был мобилизован

14 октября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Андрей Коростин проходит обучение в Елани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Руководитель штаба волонтеров партии «Единая Россия» Дзержинского района Перми Андрей Коростин проходит подготовку в учебном центре Елани. URA.RU он рассказал, что был мобилизован с военно-полевых сборов. «Я был на военно-полевых сборах Б.А.Р.С. — это расшифровывается как „Боевой Армейский Резерв Специальный“. А тут и мобилизация началась, даже и сомнения не возникло по мобилизации, хотя мне и 38 лет, — я пошел», — рассказал Андрей Коростин. Срочную службу в армии он прошел более 20 лет назад, но навыки восстановил быстро. По словам Коростина, трудностей особых не возникло. Кроме руководства партийными волонтерами Коростин курирует проект «Школа грамотного потребителя», он также является инспектором Общественной палаты Пермского края и членом пермского Совета отцов. Общественник отмечает, что кормят мобилизованных профессиональные повара. Живут они в палаточном лагере, но там тепло и сухо. Убираются — самостоятельно. На данный момент мобилизованные проходят обучение: каждого подтягивают по военно-учетным специальностям. Ранее URA.RU рассказывало, что учебный центр в Елани посещал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, приехать туда планирует и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Частичная мобилизация в РФ объявлена 21 сентября. После боевого слаживания мобилизованные отправятся выполнять задачи спецоперации.

Руководитель штаба волонтеров партии «Единая Россия» Дзержинского района Перми Андрей Коростин проходит подготовку в учебном центре Елани. URA.RU он рассказал, что был мобилизован с военно-полевых сборов. «Я был на военно-полевых сборах Б.А.Р.С. — это расшифровывается как „Боевой Армейский Резерв Специальный“. А тут и мобилизация началась, даже и сомнения не возникло по мобилизации, хотя мне и 38 лет, — я пошел», — рассказал Андрей Коростин. Срочную службу в армии он прошел более 20 лет назад, но навыки восстановил быстро. По словам Коростина, трудностей особых не возникло. Кроме руководства партийными волонтерами Коростин курирует проект «Школа грамотного потребителя», он также является инспектором Общественной палаты Пермского края и членом пермского Совета отцов. Общественник отмечает, что кормят мобилизованных профессиональные повара. Живут они в палаточном лагере, но там тепло и сухо. Убираются — самостоятельно. На данный момент мобилизованные проходят обучение: каждого подтягивают по военно-учетным специальностям. Ранее URA.RU рассказывало, что учебный центр в Елани посещал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, приехать туда планирует и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Частичная мобилизация в РФ объявлена 21 сентября. После боевого слаживания мобилизованные отправятся выполнять задачи спецоперации.