18 октября 2022
17 октября 2022

В Кургане продают 500 и 5 000 рублей за 50 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
У пятитысячной купюры, по мнению владельца, красивый номер Фото:

В Кургане продают купюры номиналом 500 и 5 000 рублей за 50 тысяч. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«500 рублей из личной коллекции. Без модификации, состояние очень хорошее, без перегибов и заломов», — написано в объявлении. Состояние купюры — б/у.

Банкноту 1997 года продавец оценил в 50 тысяч рублей. За такую же стоимость продается купюра номиналом 5 тысяч рублей. Владелец объясняет ее ценность красивым номером — №6666661.

Ранее в Кургане продавали купюры за 10 и 12 тысяч рублей. Десятирублевая купюра, приносящая удачу, стоит 10 тысяч рублей. Коллекционную пятитысячную купюру без модификаций покупатели смогут приобрести за 12 тысяч рублей.

Коллекционная купюра без модификаций стоит 50 тысяч рублей
Стоимость купюру владелец объясняет красивым числом — №6666661

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В Кургане продают купюры номиналом 500 и 5 000 рублей за 50 тысяч. Объявление опубликовано на сайте Avito. «500 рублей из личной коллекции. Без модификации, состояние очень хорошее, без перегибов и заломов», — написано в объявлении. Состояние купюры — б/у. Банкноту 1997 года продавец оценил в 50 тысяч рублей. За такую же стоимость продается купюра номиналом 5 тысяч рублей. Владелец объясняет ее ценность красивым номером — №6666661. Ранее в Кургане продавали купюры за 10 и 12 тысяч рублей. Десятирублевая купюра, приносящая удачу, стоит 10 тысяч рублей. Коллекционную пятитысячную купюру без модификаций покупатели смогут приобрести за 12 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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