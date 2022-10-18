В Кургане продают 500 и 5 000 рублей за 50 тысяч. Скрин

19 октября 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

У пятитысячной купюры, по мнению владельца, красивый номер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане продают купюры номиналом 500 и 5 000 рублей за 50 тысяч. Объявление опубликовано на сайте Avito. «500 рублей из личной коллекции. Без модификации, состояние очень хорошее, без перегибов и заломов», — написано в объявлении. Состояние купюры — б/у. Банкноту 1997 года продавец оценил в 50 тысяч рублей. За такую же стоимость продается купюра номиналом 5 тысяч рублей. Владелец объясняет ее ценность красивым номером — №6666661. Ранее в Кургане продавали купюры за 10 и 12 тысяч рублей. Десятирублевая купюра, приносящая удачу, стоит 10 тысяч рублей. Коллекционную пятитысячную купюру без модификаций покупатели смогут приобрести за 12 тысяч рублей. Коллекционная купюра без модификаций стоит 50 тысяч рублей Скрин с сайта Avito Стоимость купюру владелец объясняет красивым числом — №6666661 Скрин с сайта Avito

В Кургане продают купюры номиналом 500 и 5 000 рублей за 50 тысяч. Объявление опубликовано на сайте Avito. «500 рублей из личной коллекции. Без модификации, состояние очень хорошее, без перегибов и заломов», — написано в объявлении. Состояние купюры — б/у. Банкноту 1997 года продавец оценил в 50 тысяч рублей. За такую же стоимость продается купюра номиналом 5 тысяч рублей. Владелец объясняет ее ценность красивым номером — №6666661. Ранее в Кургане продавали купюры за 10 и 12 тысяч рублей. Десятирублевая купюра, приносящая удачу, стоит 10 тысяч рублей. Коллекционную пятитысячную купюру без модификаций покупатели смогут приобрести за 12 тысяч рублей.