Зарплаты тюменских ученых оказались самыми высокими в стране

По данным аудиторов, научные работники Тюменской области, в среднем, получают более 237 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы, работающие в отрасли «Научные исследования и разработки», получают больше других российских коллег: их среднемесячная зарплата составила 237,9 тысяч рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«ТОП-10 зарплат по регионам. Отрасль „Научные исследования и разработки“. Первое место — Тюменская область, среднемесячная заработная плата по региону в июле составила 237,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе FinExpertiza.

Тюменская область также стала десятой по стране в рейтинге зарплат для двух других сфер. В добыче нефти и газа работники, в среднем, получают 205 043 рубля ежемесячно, а в менеджменте и управленческом консалтинге — 202 938 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. По данным РИА Новости, жители областной столицы в первом полугодии, в среднем, получали 65,4 тысячи рублей.