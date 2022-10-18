18 октября 2022

Зарплаты тюменских ученых оказались самыми высокими в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
По данным аудиторов, научные работники Тюменской области, в среднем, получают более 237 тысяч рублей в месяц Фото:

Тюменцы, работающие в отрасли «Научные исследования и разработки», получают больше других российских коллег: их среднемесячная зарплата составила 237,9 тысяч рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«ТОП-10 зарплат по регионам. Отрасль „Научные исследования и разработки“. Первое место — Тюменская область, среднемесячная заработная плата по региону в июле составила 237,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе FinExpertiza.

Тюменская область также стала десятой по стране в рейтинге зарплат для двух других сфер. В добыче нефти и газа работники, в среднем, получают 205 043 рубля ежемесячно, а в менеджменте и управленческом консалтинге — 202 938 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. По данным РИА Новости, жители областной столицы в первом полугодии, в среднем, получали 65,4 тысячи рублей.

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Тюменцы, работающие в отрасли «Научные исследования и разработки», получают больше других российских коллег: их среднемесячная зарплата составила 237,9 тысяч рублей. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «ТОП-10 зарплат по регионам. Отрасль „Научные исследования и разработки“. Первое место — Тюменская область, среднемесячная заработная плата по региону в июле составила 237,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе FinExpertiza. Тюменская область также стала десятой по стране в рейтинге зарплат для двух других сфер. В добыче нефти и газа работники, в среднем, получают 205 043 рубля ежемесячно, а в менеджменте и управленческом консалтинге — 202 938 рублей. Ранее URA.RU писало, что Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. По данным РИА Новости, жители областной столицы в первом полугодии, в среднем, получали 65,4 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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