18 октября 2022

В Тюменской области ввели базовый режим готовности

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Указ был опубликован 19 октября Фото:
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Вслед за другими регионами России в Тюменской области вводится режим «базовой готовности». Соответствующий указ об этом опубликован на сайте президента РФ.

«Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений. О проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, a также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — сказано в документе.

Ранее агентство писало о том, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение. Владимир Путин объявил об этом 19 октября во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции.

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Вслед за другими регионами России в Тюменской области вводится режим «базовой готовности». Соответствующий указ об этом опубликован на сайте президента РФ. «Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений. О проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, a также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — сказано в документе. Ранее агентство писало о том, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение. Владимир Путин объявил об этом 19 октября во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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