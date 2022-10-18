В Тюменской области ввели базовый режим готовности

Указ был опубликован 19 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вслед за другими регионами России в Тюменской области вводится режим «базовой готовности». Соответствующий указ об этом опубликован на сайте президента РФ.

«Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений. О проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, a также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — сказано в документе.

Ранее агентство писало о том, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение. Владимир Путин объявил об этом 19 октября во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции.