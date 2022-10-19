В Тюмени продается бизнес-центр за 400 млн рублей. Фото

20 октября 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Площадь помещения бизнес-центра составляет 6500 квадратных метров (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени выставлен на продажу четырехэтажный бизнес-центр за 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь помещения составляет 6500 квадратных метров. «Продается отдельно стоящее четырехэтажное здание, бизнес-центр класса В+. Центральная часть города, первая линия ул. Республики. Площадь помещения порядка 6500 кв. м., целевое использование помещений — офисное. Цена: 400 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме того, как отмечает продавец, возле здания находится парковка для сотрудников и клиентов. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени было выставлено на продажу здание бывшего Сбербанка за 380 млн рублей. Объявление размещено на площадке Avito. Фото: сайт агентства недвижимости «Этажи»

В Тюмени выставлен на продажу четырехэтажный бизнес-центр за 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь помещения составляет 6500 квадратных метров. «Продается отдельно стоящее четырехэтажное здание, бизнес-центр класса В+. Центральная часть города, первая линия ул. Республики. Площадь помещения порядка 6500 кв. м., целевое использование помещений — офисное. Цена: 400 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме того, как отмечает продавец, возле здания находится парковка для сотрудников и клиентов. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени было выставлено на продажу здание бывшего Сбербанка за 380 млн рублей. Объявление размещено на площадке Avito.