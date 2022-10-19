19 октября 2022
18 октября 2022

В Тюмени продается бизнес-центр за 400 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь помещения бизнес-центра составляет 6500 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тюмени выставлен на продажу четырехэтажный бизнес-центр за 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь помещения составляет 6500 квадратных метров.

«Продается отдельно стоящее четырехэтажное здание, бизнес-центр класса В+. Центральная часть города, первая линия ул. Республики. Площадь помещения порядка 6500 кв. м., целевое использование помещений — офисное. Цена: 400 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме того, как отмечает продавец, возле здания находится парковка для сотрудников и клиентов.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени было выставлено на продажу здание бывшего Сбербанка за 380 млн рублей. Объявление размещено на площадке Avito.

Фото:

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В Тюмени выставлен на продажу четырехэтажный бизнес-центр за 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь помещения составляет 6500 квадратных метров. «Продается отдельно стоящее четырехэтажное здание, бизнес-центр класса В+. Центральная часть города, первая линия ул. Республики. Площадь помещения порядка 6500 кв. м., целевое использование помещений — офисное. Цена: 400 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме того, как отмечает продавец, возле здания находится парковка для сотрудников и клиентов. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени было выставлено на продажу здание бывшего Сбербанка за 380 млн рублей. Объявление размещено на площадке Avito.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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