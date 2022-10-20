Ямальский депутат-единоросс будет получать зарплату в Тюменской облдуме

Депутат Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе
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Послание губернатора. Тюмень , корепанов сергей
Вакантная ставка появилась в Тюменской облдуме после смерти Сергея Корепанова (на фото) Фото:

Депутат от ЯНАО Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Цупикова была избрана депутатом от партии «Единая Россия» по Салехардскому одномандатному округу (№1).

«Включить в число депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Цупикову Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 1», — говорится в решении. Инициатива была поддержана парламентариями единогласно.

Вакантная ставка появилась в облдуме после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. Он скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня.

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Депутат от ЯНАО Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Цупикова была избрана депутатом от партии «Единая Россия» по Салехардскому одномандатному округу (№1). «Включить в число депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Цупикову Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 1», — говорится в решении. Инициатива была поддержана парламентариями единогласно. Вакантная ставка появилась в облдуме после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. Он скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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