Ямальский депутат-единоросс будет получать зарплату в Тюменской облдуме

Депутат Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе

20 октября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Вакантная ставка появилась в Тюменской облдуме после смерти Сергея Корепанова (на фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат от ЯНАО Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Цупикова была избрана депутатом от партии «Единая Россия» по Салехардскому одномандатному округу (№1). «Включить в число депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Цупикову Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 1», — говорится в решении. Инициатива была поддержана парламентариями единогласно. Вакантная ставка появилась в облдуме после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. Он скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня.

Депутат от ЯНАО Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Цупикова была избрана депутатом от партии «Единая Россия» по Салехардскому одномандатному округу (№1). «Включить в число депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Цупикову Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 1», — говорится в решении. Инициатива была поддержана парламентариями единогласно. Вакантная ставка появилась в облдуме после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. Он скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня.