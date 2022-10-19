19 октября 2022

В Курганскую область придут дожди и заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, дождь, человек с зонтом
В выходные Курганской области прогнозируют ночью заморозки Фото:

В Курганскую область 21 октября придут заморозки, местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды на последующие трое суток в регионе опубликован на сайте Курганского гидрометцентра.

«По Курганской области 21 октября ночью прогнозируется -2,+3, местами пройдет дождь. Днем температура воздуха +5,+10, облачно с прояснениями, местами дождь. В выходные дни (23-24 октября) ночью температура воздуха опустится до 0,-5, днем прогреется до +2,+7 и +1,+6 соответственно, переменная область, преимущественно без осадков», — прогнозирует Курганский ЦГМ.

В Кургане 21 октября, по прогнозам ЦГМ, будет облачно и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +8,+10 градусов.

На сайте Яндекс «Погода» также в пятницу прогнозируется дождь. Заморозки ожидаются ночью в пятницу и в выходные -1,-3.

Прогноз погоды Курганского ЦГМ на 21 октября
Прогноз погоды Курганского ЦГМ на 21—23 октября в Курганской области

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В Курганскую область 21 октября придут заморозки, местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды на последующие трое суток в регионе опубликован на сайте Курганского гидрометцентра. «По Курганской области 21 октября ночью прогнозируется -2,+3, местами пройдет дождь. Днем температура воздуха +5,+10, облачно с прояснениями, местами дождь. В выходные дни (23-24 октября) ночью температура воздуха опустится до 0,-5, днем прогреется до +2,+7 и +1,+6 соответственно, переменная область, преимущественно без осадков», — прогнозирует Курганский ЦГМ. В Кургане 21 октября, по прогнозам ЦГМ, будет облачно и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +8,+10 градусов. На сайте Яндекс «Погода» также в пятницу прогнозируется дождь. Заморозки ожидаются ночью в пятницу и в выходные -1,-3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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