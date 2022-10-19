В Тюменской области обнаружили свалку трупов животных

Обглоданные трупы нашли в 100 метрах от фермы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вблизи одной из ферм в Голышмановском районе обнаружена свалка трупов коров. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«Свежие и полуразложившиеся трупы крупного рогатого скота оказались разбросаны в лесу на расстоянии 100 метров от фермы ООО «Производственная компания «Молоко» в Голышмановском районе Тюменской области. Тут же находились обглоданные кости и скелеты животных. Секрет свалки был в том, что подъехать к ней можно было только с территории фермы», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Свалку трупов обнаружили, когда специалисты выехали на сообщение о разливе вблизи фермы навоза. Этот факт также нашел подтверждение. Сейчас специалисты проводят предварительную проверку, по результатам которой будет принято решение.