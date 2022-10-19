19 октября 2022

В Тюменской области обнаружили свалку трупов животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс, балтымский агрокомплекс
Обглоданные трупы нашли в 100 метрах от фермы Фото:

Вблизи одной из ферм в Голышмановском районе обнаружена свалка трупов коров. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«Свежие и полуразложившиеся трупы крупного рогатого скота оказались разбросаны в лесу на расстоянии 100 метров от фермы ООО «Производственная компания «Молоко» в Голышмановском районе Тюменской области. Тут же находились обглоданные кости и скелеты животных. Секрет свалки был в том, что подъехать к ней можно было только с территории фермы», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Свалку трупов обнаружили, когда специалисты выехали на сообщение о разливе вблизи фермы навоза. Этот факт также нашел подтверждение. Сейчас специалисты проводят предварительную проверку, по результатам которой будет принято решение.

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Вблизи одной из ферм в Голышмановском районе обнаружена свалка трупов коров. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «Свежие и полуразложившиеся трупы крупного рогатого скота оказались разбросаны в лесу на расстоянии 100 метров от фермы ООО «Производственная компания «Молоко» в Голышмановском районе Тюменской области. Тут же находились обглоданные кости и скелеты животных. Секрет свалки был в том, что подъехать к ней можно было только с территории фермы», — рассказали URA.RU в ведомстве. Свалку трупов обнаружили, когда специалисты выехали на сообщение о разливе вблизи фермы навоза. Этот факт также нашел подтверждение. Сейчас специалисты проводят предварительную проверку, по результатам которой будет принято решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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