После публикации URA.RU в котельную под Курганом завезли уголь

20 октября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

В котельную станции Введенское, которую топили дворами, завезли уголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для котельной станции Введенское в Кетовском районе завезли две машины угля. Это произошло после публикации URA.RU о том, что котельную вместо угля топят дровами, рассказали местные жители агентству. «Руководители отреагировали на вашу публикацию, что котельную вместо угля топят дровами. Недавно для котельной завезли две машины угля. Хотелось бы иметь более серьезный запас топлива. Но, раз власти обещали переключить котельную на газ, возможно, и этого хватит», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что на станции Введенское котельную вместо угля топят дровами. Местные жители рассказали, что кочегарам физически тяжело — надо много дров, чтобы поддерживать температурный режим. Работники котельной жаловались, что всю смену рубят дрова. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских ответил, что котельная пока работает на резервном котле, а до 1 ноября планируется запуск котельной на газе.

Для котельной станции Введенское в Кетовском районе завезли две машины угля. Это произошло после публикации URA.RU о том, что котельную вместо угля топят дровами, рассказали местные жители агентству. «Руководители отреагировали на вашу публикацию, что котельную вместо угля топят дровами. Недавно для котельной завезли две машины угля. Хотелось бы иметь более серьезный запас топлива. Но, раз власти обещали переключить котельную на газ, возможно, и этого хватит», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что на станции Введенское котельную вместо угля топят дровами. Местные жители рассказали, что кочегарам физически тяжело — надо много дров, чтобы поддерживать температурный режим. Работники котельной жаловались, что всю смену рубят дрова. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских ответил, что котельная пока работает на резервном котле, а до 1 ноября планируется запуск котельной на газе.