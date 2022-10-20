В Тюмени осудили уклониста от военной службы

Мужчина скрывался от военкомата 4 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени вынесли приговор в отношении мужчины, которого обвиняют в уклонении от военной службы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчина скрывался от призыва на срочную службу в течение четырех лет.

«Суд установил, что с апреля 2015 года по апрель 2019 года Иван Волосатов будучи уведомленным о необходимости явки в военный комиссариат г. Тюмени для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, уклонялся от призыва путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, и неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата» — сообщает ведомство.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Штраф мужчина оплатил в течение трех дней после вынесения приговора. Через год, после погашения судимости, мужчина также будет подлежать призыву на военную службу.