20 октября 2022

В Тюмени осудили уклониста от военной службы

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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Мужчина скрывался от военкомата 4 года Фото:

В Тюмени вынесли приговор в отношении мужчины, которого обвиняют в уклонении от военной службы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчина скрывался от призыва на срочную службу в течение четырех лет.

«Суд установил, что с апреля 2015 года по апрель 2019 года Иван Волосатов будучи уведомленным о необходимости явки в военный комиссариат г. Тюмени для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, уклонялся от призыва путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, и неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата» — сообщает ведомство.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Штраф мужчина оплатил в течение трех дней после вынесения приговора. Через год, после погашения судимости, мужчина также будет подлежать призыву на военную службу.

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В Тюмени вынесли приговор в отношении мужчины, которого обвиняют в уклонении от военной службы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчина скрывался от призыва на срочную службу в течение четырех лет. «Суд установил, что с апреля 2015 года по апрель 2019 года Иван Волосатов будучи уведомленным о необходимости явки в военный комиссариат г. Тюмени для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, уклонялся от призыва путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, и неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата» — сообщает ведомство. Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Штраф мужчина оплатил в течение трех дней после вынесения приговора. Через год, после погашения судимости, мужчина также будет подлежать призыву на военную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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