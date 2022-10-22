В Тюмени загорелся расселенный дом. Фото

23 октября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Антипино загорелся расселенный дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Антипино. Горит расселенный дом. Подробности неизвестны», — сообщил анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото пожара. На кадрах видно, что на месте происшествия работают спецслужбы. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Пожар тушили одиннадцать спасателей службы МЧС. В Тюмени горит расселенный дом Фото: группа «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени в микрорайоне Антипино загорелся расселенный дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Антипино. Горит расселенный дом. Подробности неизвестны», — сообщил анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото пожара. На кадрах видно, что на месте происшествия работают спецслужбы. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Пожар тушили одиннадцать спасателей службы МЧС.