На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото)
В Тюмени в микрорайоне Антипино загорелся расселенный дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Антипино. Горит расселенный дом. Подробности неизвестны», — сообщил анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото пожара. На кадрах видно, что на месте происшествия работают спецслужбы.
Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Пожар тушили одиннадцать спасателей службы МЧС.
В Тюмени горит расселенный дом
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