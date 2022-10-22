22 октября 2022
21 октября 2022
20 октября 2022

В Тюмени загорелся расселенный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара по ул. Зеленая. Тюмень , огонь, пожарный автомобиль
На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото) Фото:

В Тюмени в микрорайоне Антипино загорелся расселенный дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Антипино. Горит расселенный дом. Подробности неизвестны», — сообщил анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото пожара. На кадрах видно, что на месте происшествия работают спецслужбы.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Пожар тушили одиннадцать спасателей службы МЧС.

В Тюмени горит расселенный дом
Фото:

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В Тюмени в микрорайоне Антипино загорелся расселенный дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Антипино. Горит расселенный дом. Подробности неизвестны», — сообщил анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото пожара. На кадрах видно, что на месте происшествия работают спецслужбы. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Пожар тушили одиннадцать спасателей службы МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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