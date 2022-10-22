На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль сбил пешехода

ДТП произошло на 16 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда
На 16-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Предварительно, у пострадавшего травма ноги.
«16-й км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда, автомобилем сбит пешеход. Предварительно, получил травму ноги», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Агентство направило запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на окружной дороге сбили мужчину вне пешеходного перехода. Тогда пострадавший получил травму бедра.
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