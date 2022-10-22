22 октября 2022
21 октября 2022

На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль сбил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло на 16 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда Фото:

На 16-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Предварительно, у пострадавшего травма ноги.

«16-й км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда, автомобилем сбит пешеход. Предварительно, получил травму ноги», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Агентство направило запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на окружной дороге сбили мужчину вне пешеходного перехода. Тогда пострадавший получил травму бедра.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

На 16-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Предварительно, у пострадавшего травма ноги. «16-й км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда, автомобилем сбит пешеход. Предварительно, получил травму ноги», — рассказали URA.RU в ведомстве. Агентство направило запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на окружной дороге сбили мужчину вне пешеходного перехода. Тогда пострадавший получил травму бедра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...