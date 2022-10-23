Ревнивый житель ЯНАО насмерть забил соперника

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) на почве ревности избил мужчину. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

«По данным следствия в городе Тарко-Сале 14 октября 2022 года в поселке Ханымей 38-летний местный житель в ходе конфликта на почве ревности избил мужчину, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы. В момент конфликта обвиняемый и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы. Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале убил земляка из-за громкой музыки. Соседи погибшего говорили, что неоднократно делали ему замечание по поводу шумных застолий.