На тюменцах пытаются заработать при бронировании авиабилетов и отелей

Для тюменцев, которые хотят выехать за пределы страны, стали появляться предложения по бронированию авиабилетов и отелей за границей. За услугу жителям региона придется заплатить 10 процентов от суммы всей своей брони.
«Услуги по бронированию, оплате авиабилетов и отелей на площадках заграничных сервисов, таких как Booking, Hotels, Agoda, где требуется оплата картами Visa и Mastercard для жителей Тюменской области. Стоимость услуги 10 процентов от стоимости бронирования после конвертации рублей в валюту оплаты, но не меньше 600 рублей», — указано в объявлении на платформе Avito.
Также автор объявления подметил, что в настоящий момент оплатить подобные услуги картами банков России нельзя. Для уточнения подробностей агентство написало контактному лицу, но на момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что перевозчики пытаются заработать на тюменцах, которые стремятся покинуть территории России. Стали появляться предложения по перевозу людей в Казахстан за определенное денежное вознаграждение.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii