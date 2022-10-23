На тюменцах пытаются заработать при бронировании авиабилетов и отелей

На Avito появились предложения для тюменцев по бронированию и оплате отелей за границей

24 октября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Для тюменцев, желающих уехать за границу, стали появляться предложения по бронированию и оплате отелей и авиабилетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для тюменцев, которые хотят выехать за пределы страны, стали появляться предложения по бронированию авиабилетов и отелей за границей. За услугу жителям региона придется заплатить 10 процентов от суммы всей своей брони. «Услуги по бронированию, оплате авиабилетов и отелей на площадках заграничных сервисов, таких как Booking, Hotels, Agoda, где требуется оплата картами Visa и Mastercard для жителей Тюменской области. Стоимость услуги 10 процентов от стоимости бронирования после конвертации рублей в валюту оплаты, но не меньше 600 рублей», — указано в объявлении на платформе Avito. Также автор объявления подметил, что в настоящий момент оплатить подобные услуги картами банков России нельзя. Для уточнения подробностей агентство написало контактному лицу, но на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что перевозчики пытаются заработать на тюменцах, которые стремятся покинуть территории России. Стали появляться предложения по перевозу людей в Казахстан за определенное денежное вознаграждение.

Для тюменцев, которые хотят выехать за пределы страны, стали появляться предложения по бронированию авиабилетов и отелей за границей. За услугу жителям региона придется заплатить 10 процентов от суммы всей своей брони. «Услуги по бронированию, оплате авиабилетов и отелей на площадках заграничных сервисов, таких как Booking, Hotels, Agoda, где требуется оплата картами Visa и Mastercard для жителей Тюменской области. Стоимость услуги 10 процентов от стоимости бронирования после конвертации рублей в валюту оплаты, но не меньше 600 рублей», — указано в объявлении на платформе Avito. Также автор объявления подметил, что в настоящий момент оплатить подобные услуги картами банков России нельзя. Для уточнения подробностей агентство написало контактному лицу, но на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что перевозчики пытаются заработать на тюменцах, которые стремятся покинуть территории России. Стали появляться предложения по перевозу людей в Казахстан за определенное денежное вознаграждение.