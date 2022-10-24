В Тюменской области на исполнение обещания Моора потратят сотни миллионов

В тюменском селе построят дом культуры за сотни миллионов рублей

25 октября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Новый дом культуры обойдется бюджету почти в 770 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Тюменской области потратит 768,5 млн рублей на строительство дома культуры в селе Большое Сорокино. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Ранее возвести новое учреждение селянам пообещал губернатор региона Александр Моор. «Выполнение работ „Строительство Центра культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области“. Начальная цена контракта — 768 512 683 рубля», — такая информация представлена на сайте госзакупок. В здании расположатся несколько залов. То, как они будут выглядеть, представлено на рендерах разработчиков проекта. Ранее губернатор Александр Моор пообещал построить дом культуры в селе Большое Сорокино к концу 2023 года. Старое здание снесли в 2021 году (спустя 49 лет после постройки), закончился срок его эксплуатации. Новый проект реализуют к 100-летию Сорокинского района, в качестве подарка жителям. Вестибюль Фото: госзакупки Танцевальный зал Фото: госзакупки Зрительный зал Фото: госзакупки Универсальный зал Фото: госзакупки

Правительство Тюменской области потратит 768,5 млн рублей на строительство дома культуры в селе Большое Сорокино. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Ранее возвести новое учреждение селянам пообещал губернатор региона Александр Моор. «Выполнение работ „Строительство Центра культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области“. Начальная цена контракта — 768 512 683 рубля», — такая информация представлена на сайте госзакупок. В здании расположатся несколько залов. То, как они будут выглядеть, представлено на рендерах разработчиков проекта. Ранее губернатор Александр Моор пообещал построить дом культуры в селе Большое Сорокино к концу 2023 года. Старое здание снесли в 2021 году (спустя 49 лет после постройки), закончился срок его эксплуатации. Новый проект реализуют к 100-летию Сорокинского района, в качестве подарка жителям.