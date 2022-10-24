24 октября 2022
23 октября 2022

В Тюменской области на исполнение обещания Моора потратят сотни миллионов

В тюменском селе построят дом культуры за сотни миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый дом культуры обойдется бюджету почти в 770 млн рублей Фото:

Правительство Тюменской области потратит 768,5 млн рублей на строительство дома культуры в селе Большое Сорокино. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Ранее возвести новое учреждение селянам пообещал губернатор региона Александр Моор.

«Выполнение работ „Строительство Центра культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области“. Начальная цена контракта — 768 512 683 рубля», — такая информация представлена на сайте госзакупок.

В здании расположатся несколько залов. То, как они будут выглядеть, представлено на рендерах разработчиков проекта.

Ранее губернатор Александр Моор пообещал построить дом культуры в селе Большое Сорокино к концу 2023 года. Старое здание снесли в 2021 году (спустя 49 лет после постройки), закончился срок его эксплуатации. Новый проект реализуют к 100-летию Сорокинского района, в качестве подарка жителям.

Вестибюль
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Танцевальный зал
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Зрительный зал
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Универсальный зал
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Правительство Тюменской области потратит 768,5 млн рублей на строительство дома культуры в селе Большое Сорокино. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Ранее возвести новое учреждение селянам пообещал губернатор региона Александр Моор. «Выполнение работ „Строительство Центра культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области“. Начальная цена контракта — 768 512 683 рубля», — такая информация представлена на сайте госзакупок. В здании расположатся несколько залов. То, как они будут выглядеть, представлено на рендерах разработчиков проекта. Ранее губернатор Александр Моор пообещал построить дом культуры в селе Большое Сорокино к концу 2023 года. Старое здание снесли в 2021 году (спустя 49 лет после постройки), закончился срок его эксплуатации. Новый проект реализуют к 100-летию Сорокинского района, в качестве подарка жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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