В Тюменской области на исполнение обещания Моора потратят сотни миллионов

Правительство Тюменской области потратит 768,5 млн рублей на строительство дома культуры в селе Большое Сорокино. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Ранее возвести новое учреждение селянам пообещал губернатор региона Александр Моор.
«Выполнение работ „Строительство Центра культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области“. Начальная цена контракта — 768 512 683 рубля», — такая информация представлена на сайте госзакупок.
В здании расположатся несколько залов. То, как они будут выглядеть, представлено на рендерах разработчиков проекта.
Ранее губернатор Александр Моор пообещал построить дом культуры в селе Большое Сорокино к концу 2023 года. Старое здание снесли в 2021 году (спустя 49 лет после постройки), закончился срок его эксплуатации. Новый проект реализуют к 100-летию Сорокинского района, в качестве подарка жителям.
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