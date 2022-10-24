Курганцев предупреждают о гололеде и мокром снеге

25 октября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили о гололеде в ночь на 26 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ночь на 26 октября ожидаются гололед и мокрый снег. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью и утром местами в Кургане и области ожидается гололед. В ночь на 26 октября в Кургане ожидается небольшой мокрый снег, переменная облачность. Днем преимущественно без осадков», — указано в прогнозе. Температура ночью опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. В некоторых округах области в течение дня пройдет мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду. С 27 по 28 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие три дня температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн представил долгосрочный прогноз погоды. Согласно его данным, октябрь в Курганской области должен был стать аномально сухим.

В Кургане в ночь на 26 октября ожидаются гололед и мокрый снег. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью и утром местами в Кургане и области ожидается гололед. В ночь на 26 октября в Кургане ожидается небольшой мокрый снег, переменная облачность. Днем преимущественно без осадков», — указано в прогнозе. Температура ночью опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. В некоторых округах области в течение дня пройдет мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду. С 27 по 28 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие три дня температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн представил долгосрочный прогноз погоды. Согласно его данным, октябрь в Курганской области должен был стать аномально сухим.