В Тюмени заговорили о возвращении военной подготовки в школы

27 октября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Замглавы Тюмени Вера Соловьева назвала НВП актуальной темой Фото: Николай Бастриков © URA.RU В школы Тюмени может вернуться начальная военная подготовка (НВП). Об этом 27 октября на заседании городской думы, которое транслируется онлайн, заявил замглавы администрации Тюмени Вера Соловьева. «Тема актуальная. Такой предмет (начальная военная подготовка — прим. ред.) может появиться в рамках школьной программы», — отметила замглавы города, отвечая на вопросы депутатов. Ранее URA.RU писало, что вернуть советский опыт по НВП в школы требовал депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. По мнению парламентария, в текущей геополитической ситуации необходимо усилить патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально.

В школы Тюмени может вернуться начальная военная подготовка (НВП). Об этом 27 октября на заседании городской думы, которое транслируется онлайн, заявил замглавы администрации Тюмени Вера Соловьева. «Тема актуальная. Такой предмет (начальная военная подготовка — прим. ред.) может появиться в рамках школьной программы», — отметила замглавы города, отвечая на вопросы депутатов. Ранее URA.RU писало, что вернуть советский опыт по НВП в школы требовал депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. По мнению парламентария, в текущей геополитической ситуации необходимо усилить патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально.