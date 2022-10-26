В Тюмени отказались мобилизовать одинокого отца

27 октября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Мужчина явился сразу по двум повесткам, но его отправили домой к дочери Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Тюмени, в одиночку воспитывающий 17-летнюю дочь, пришел по повестке в пункт мобилизации, готовый отправиться на фронт, однако получил отсрочку. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал сам мужчина. «Вчера я получил две повестки: одну на работе, другую вечером принесли домой. Указали, чтобы сегодня я явился на сборный пункт. Но здесь дали отсрочку. Я отец-одиночка, дочери 17 лет, с ее матерью мы в разводе, она ребенком не занимается», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. В свое время мужчина окончил военное училище. Скрываться от призыва у него мыслей не было: накануне он объяснился с дочерью, собрал вещи. Прошедшей весной он уже обращался в военкомат, хотел стать добровольцем, но родные отговорили. «Тогда передумал из-за дочки. А теперь Родина приказала, я со всеми попрощался и пришел. Двоякие сейчас ощущения», — поделился с корреспондентом тюменец. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат находящиеся в запасе граждане. Отсрочки полагаются по ряду оснований. В том числе мужчинам, воспитывающим без матери одного или более детей в возрасте до 16 лет. На федеральном портале объясняем.рф указано, что каждая ситуация рассматривается мобилизационными комиссиями индивидуально.

Житель Тюмени, в одиночку воспитывающий 17-летнюю дочь, пришел по повестке в пункт мобилизации, готовый отправиться на фронт, однако получил отсрочку. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал сам мужчина. «Вчера я получил две повестки: одну на работе, другую вечером принесли домой. Указали, чтобы сегодня я явился на сборный пункт. Но здесь дали отсрочку. Я отец-одиночка, дочери 17 лет, с ее матерью мы в разводе, она ребенком не занимается», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. В свое время мужчина окончил военное училище. Скрываться от призыва у него мыслей не было: накануне он объяснился с дочерью, собрал вещи. Прошедшей весной он уже обращался в военкомат, хотел стать добровольцем, но родные отговорили. «Тогда передумал из-за дочки. А теперь Родина приказала, я со всеми попрощался и пришел. Двоякие сейчас ощущения», — поделился с корреспондентом тюменец. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат находящиеся в запасе граждане. Отсрочки полагаются по ряду оснований. В том числе мужчинам, воспитывающим без матери одного или более детей в возрасте до 16 лет. На федеральном портале объясняем.рф указано, что каждая ситуация рассматривается мобилизационными комиссиями индивидуально.