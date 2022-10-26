Убийцу тюменского полицейского посадили в СИЗО

27 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря текущего года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мужчину, убившего товарища на природе, посадят в СИЗО до 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Анонимный источник агентства сообщил, что речь идет про убийство сотрудника полиции на охоте 21 октября. «Тюменский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное в судебном заседании прокурором, и заключил под стражу тюменца, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 21 октября текущего года под Тюменью, в районе Перевалово. Двое мужчин отдыхали на природе, один из них погиб. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Анонимный источник сообщил агентству, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который по случайности застрелил на охоте своего коллегу. В ходе выяснения обстоятельств мужчина сам признался в содеянном.

Мужчину, убившего товарища на природе, посадят в СИЗО до 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Анонимный источник агентства сообщил, что речь идет про убийство сотрудника полиции на охоте 21 октября. «Тюменский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное в судебном заседании прокурором, и заключил под стражу тюменца, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 21 октября текущего года под Тюменью, в районе Перевалово. Двое мужчин отдыхали на природе, один из них погиб. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Анонимный источник сообщил агентству, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который по случайности застрелил на охоте своего коллегу. В ходе выяснения обстоятельств мужчина сам признался в содеянном.