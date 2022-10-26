26 октября 2022

Убийцу тюменского полицейского посадили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря текущего года Фото:

Мужчину, убившего товарища на природе, посадят в СИЗО до 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Анонимный источник агентства сообщил, что речь идет про убийство сотрудника полиции на охоте 21 октября.

«Тюменский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное в судебном заседании прокурором, и заключил под стражу тюменца, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 21 октября текущего года под Тюменью, в районе Перевалово. Двое мужчин отдыхали на природе, один из них погиб. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря 2022 года», — рассказали в пресс-службе.

Анонимный источник сообщил агентству, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который по случайности застрелил на охоте своего коллегу. В ходе выяснения обстоятельств мужчина сам признался в содеянном.

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Мужчину, убившего товарища на природе, посадят в СИЗО до 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Анонимный источник агентства сообщил, что речь идет про убийство сотрудника полиции на охоте 21 октября. «Тюменский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное в судебном заседании прокурором, и заключил под стражу тюменца, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 21 октября текущего года под Тюменью, в районе Перевалово. Двое мужчин отдыхали на природе, один из них погиб. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Анонимный источник сообщил агентству, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который по случайности застрелил на охоте своего коллегу. В ходе выяснения обстоятельств мужчина сам признался в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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