Похитительнице ребенка вынесли приговор в Тюмени

27 октября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

За похищение ребенка тюменку отправили в колонию исправительного режима на три года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменке, которая летом 2022 года похитила 4-летнего ребенка, вынесли приговор. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина похитила ребенка, под предлогом проводить девочку до дома. «Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении местной жительницы Замиры Бакиевой, 1984 года рождения. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд назначил Бакиевой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе. Женщина в суде свою вину признала. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени женщина похитила 4-летнюю девочку на улице Харьковской. Она удерживала ребенка у себя дома до тех пор, пока ее не задержали. Женщине грозил срок до 12 лет лишения свободы.

Тюменке, которая летом 2022 года похитила 4-летнего ребенка, вынесли приговор. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина похитила ребенка, под предлогом проводить девочку до дома. «Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении местной жительницы Замиры Бакиевой, 1984 года рождения. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд назначил Бакиевой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе. Женщина в суде свою вину признала. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени женщина похитила 4-летнюю девочку на улице Харьковской. Она удерживала ребенка у себя дома до тех пор, пока ее не задержали. Женщине грозил срок до 12 лет лишения свободы.