Тюменца придавило на заводе по производству мебели

В результате происшествия тюменец заработал множественные переломы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Тюменец получил множество переломов на заводе по производству мебели, в результате падения на него листов МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности, прим. редакции). На Об этом URA.RU сообщили в трудовой инспекции Тюменской области.

«19 сентября 2022 года в 10 часов утра произошел несчастный случай со столяром компании „Самеба“. Работник пришел на место складирования материала в производственный цех, где стояли листы МДФ у колонны здания. Попросил коллегу помочь достать и перенести лист до станка, чтобы осуществить распил. В момент извлечения одного листа с места складирования, потянулись друг за другом еще четыре листа МДФ. Работники попытались удержать материал, не справились. От удара рабочий упал. Его прижали плиты. В результате тюменец получил множественные переломы», — сообщают в инспекции.

Причиной происшествия является некачественная организация деятельности, а инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ совсем отсутствует. Также руководство компании не разработало специальные карты, на которых были бы указаны места размещения и размеры проходов. Пострадавший сотрудник был допущен к выполнению обязанностей без обязательного медицинского осмотра, а также без проверки знаний труда. Работодатель компания «Самеба» будет привлечен к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за некачественной организации трудовой безопасности, на территории духовной семинарии пострадал рабочий. Мужчина упал со строительных лесов и получил множественные травмы.