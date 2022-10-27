27 октября 2022

Депутат Тюменской областной думы поедет в Луганск и Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по экономике и ЖКХ Гордумы. Тюмень, чуйко роман
Роман Чуйко отвезет мобилизованным и контрактникам посылки, письма, снаряжение и медикаменты Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Тюменской областной думы и руководитель регионального отделения «Народного фронта» Роман Чуйко отправится в командировку в ЛДНР и Запорожье, чтобы привезти необходимое бойцам спецподразделений и мобилизованным тюменцам. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Поедем, чтобы доставить гуманитарный груз, а также снаряжение для бойцов из батальона „Ермак“ и наших именных спецподразделений („Тобол“, „Тайга“, „Сибирь“ — прим. ред.), мобилизованных тюменцев, закупленное областным правительством. Маршрут большой, планируем поездку дней на пять», — рассказал Чуйко корреспонденту агентства.

Также бойцы получат письма и посылки от родных, которые они передали волонтерам из «Народного фронта». Кроме того, Роман Чуйко и его коллеги посетят госпитали в Луганске, Стаханове и Мелитополе: по поручению тюменского департамента здравоохранения туда привезут медикаменты.

Ранее URA.RU писало, что место дислокации батальона «Ермак» посетил представитель Тюменской области. Визит был организован после появления видео, в котором мобилизованные пожаловались на условия службы.

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Депутат Тюменской областной думы и руководитель регионального отделения «Народного фронта» Роман Чуйко отправится в командировку в ЛДНР и Запорожье, чтобы привезти необходимое бойцам спецподразделений и мобилизованным тюменцам. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. «Поедем, чтобы доставить гуманитарный груз, а также снаряжение для бойцов из батальона „Ермак“ и наших именных спецподразделений („Тобол“, „Тайга“, „Сибирь“ — прим. ред.), мобилизованных тюменцев, закупленное областным правительством. Маршрут большой, планируем поездку дней на пять», — рассказал Чуйко корреспонденту агентства. Также бойцы получат письма и посылки от родных, которые они передали волонтерам из «Народного фронта». Кроме того, Роман Чуйко и его коллеги посетят госпитали в Луганске, Стаханове и Мелитополе: по поручению тюменского департамента здравоохранения туда привезут медикаменты. Ранее URA.RU писало, что место дислокации батальона «Ермак» посетил представитель Тюменской области. Визит был организован после появления видео, в котором мобилизованные пожаловались на условия службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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