Депутат Тюменской областной думы поедет в Луганск и Запорожье

Роман Чуйко отвезет мобилизованным и контрактникам посылки, письма, снаряжение и медикаменты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Тюменской областной думы и руководитель регионального отделения «Народного фронта» Роман Чуйко отправится в командировку в ЛДНР и Запорожье, чтобы привезти необходимое бойцам спецподразделений и мобилизованным тюменцам. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Поедем, чтобы доставить гуманитарный груз, а также снаряжение для бойцов из батальона „Ермак“ и наших именных спецподразделений („Тобол“, „Тайга“, „Сибирь“ — прим. ред.), мобилизованных тюменцев, закупленное областным правительством. Маршрут большой, планируем поездку дней на пять», — рассказал Чуйко корреспонденту агентства.

Также бойцы получат письма и посылки от родных, которые они передали волонтерам из «Народного фронта». Кроме того, Роман Чуйко и его коллеги посетят госпитали в Луганске, Стаханове и Мелитополе: по поручению тюменского департамента здравоохранения туда привезут медикаменты.

Ранее URA.RU писало, что место дислокации батальона «Ермак» посетил представитель Тюменской области. Визит был организован после появления видео, в котором мобилизованные пожаловались на условия службы.