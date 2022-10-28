Тюменский губернатор взялся за решение проблем спецбатальона «Ермак». Видео

28 октября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Спецбатальон «Ермак» был сформирован из жителей ЯНАО и Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор отправил в зону СВО своего представителя, чтобы тот на месте разобрался с жалобами бойцов спецбатальона «Ермак», который был сформирован из жителей Тюмени и ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Ранее в сети появилось видео, на котором военные жаловались на сложные условия быта. «По моему поручению в расположении батальона „Ермак“ побывал представитель Тюменской области. Вообще хочу сказать, что мы любые мероприятия на территории новых регионов нашей страны стараемся не анонсировать, чтобы не подвергать людей лишнему риску. Информацию даем постфактум, когда все выехали в безопасную зону. Решил отправить представителя сразу после того, как в интернете появился ролик с жалобами мобилизованных граждан. Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел», — написал Моор в своей публикации. Он добавил, что представитель правительства Тюменской области доставил бойцам «Ермака» продукты и медикаменты. Также военные получили инструменты и стройматериалы. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее попадут, в первую очередь, военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе загородного полигона ТВВИКУ. Именно там был сформирован мотострелковый батальон «Ермак», состоящий из бойцов, призванных из ЯНАО и Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор отправил в зону СВО своего представителя, чтобы тот на месте разобрался с жалобами бойцов спецбатальона «Ермак», который был сформирован из жителей Тюмени и ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Ранее в сети появилось видео, на котором военные жаловались на сложные условия быта. «По моему поручению в расположении батальона „Ермак“ побывал представитель Тюменской области. Вообще хочу сказать, что мы любые мероприятия на территории новых регионов нашей страны стараемся не анонсировать, чтобы не подвергать людей лишнему риску. Информацию даем постфактум, когда все выехали в безопасную зону. Решил отправить представителя сразу после того, как в интернете появился ролик с жалобами мобилизованных граждан. Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел», — написал Моор в своей публикации. Он добавил, что представитель правительства Тюменской области доставил бойцам «Ермака» продукты и медикаменты. Также военные получили инструменты и стройматериалы. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее попадут, в первую очередь, военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе загородного полигона ТВВИКУ. Именно там был сформирован мотострелковый батальон «Ермак», состоящий из бойцов, призванных из ЯНАО и Тюменской области.