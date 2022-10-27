Курганец, расстрелявший дорожную камеру, заплатит за вред оператору

Хулиган заплатит оператору мобильной камеры фиксации нарушений ПДД 30 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Курганский городской суд взыскал с жителя Кургана, который год назад на трассе расстрелял дорожную камеру фиксации нарушений ПДД, причиненный ущерб и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала юрист Елена Камшилова.

«Суд рассмотрел иск оператора мобильной камеры фиксации нарушений ПДД — собственника поврежденного автомобиля к гражданину Петухову, взыскал с ответчика стоимость стекла и компенсацию морального вреда — 30.000 руб. Наказание я считаю слишком мягким. Так как мужчина разъезжает с газовым пистолетом, не признает вину, получает условный срок за стрельбу в сторону оператора дорожной камеры и взыскание денег. И дальше живет среди нас», — сказала Камшилова.

Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года курганец, расстрелявший дорожную камеру из пневматического пистолета, осужден на год лишения свободы условно. Осужденный мужчина частично возместил ущерб оператору дорожной камеры. Прокуратура требовала заменить наказание на реальное лишение свободы, но областной суд оставил решение горсуда без изменения. Сам инцидент произошел в октябре 2021 года на трассе «Иртыш». 38-летний ранее судимый курганец выстрелил из пневматического пистолета в сторону оператора передвижной камеры фиксации нарушений. Выстрел повредил стекло автомобиля оператора камеры. Оператор пустился за стрелявшим в погоню и сам задержал нарушителя. Позже в сети появилось видео расстрела дорожной камеры и погони, на котором нарушитель сам просил вызвать полицейских.