29 октября 2022
28 октября 2022

Ветеран ВОВ из Тюменской области умер на 103 году жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, ордена, награды, медали, орден красной звезды, знак почетный сотрудник безопасности, за заслуги перед челябинской областью
Ветеран получил орден Красной звезды за свои подвиги Фото:

Старейший житель Заводоуковского городского района (Тюменская область) и ветеран Великой Отечественной войны Проскуряков Деомид Иванович скончался на 103-ем году жизни. Об этом рассказала глава муниципалитета Светлана Касенова на своей странице «ВКонтакте».

«29 октября, на 103 году жизни умер Проскуряков Деомид. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина. За свои ратные подвиги был награжден: Орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями „За победу над Германией“, „За взятие Берлина“, „За оборону Сталинграда“» — написала у себя Касенова.

Она также рассказала, что в послевоенные годы мужчина более 50 лет работал у себя на родине в Заводоуковском районе. Касенова выразила соболезнования родным и близким ветерана.

Ранее URA.RU сообщало, старейшая тюменская участница ВОВ ушла из жизни в сентябре этого года. Женщине было 105 лет.

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Старейший житель Заводоуковского городского района (Тюменская область) и ветеран Великой Отечественной войны Проскуряков Деомид Иванович скончался на 103-ем году жизни. Об этом рассказала глава муниципалитета Светлана Касенова на своей странице «ВКонтакте». «29 октября, на 103 году жизни умер Проскуряков Деомид. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина. За свои ратные подвиги был награжден: Орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями „За победу над Германией“, „За взятие Берлина“, „За оборону Сталинграда“» — написала у себя Касенова. Она также рассказала, что в послевоенные годы мужчина более 50 лет работал у себя на родине в Заводоуковском районе. Касенова выразила соболезнования родным и близким ветерана. Ранее URA.RU сообщало, старейшая тюменская участница ВОВ ушла из жизни в сентябре этого года. Женщине было 105 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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