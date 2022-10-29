Ветеран ВОВ из Тюменской области умер на 103 году жизни

30 октября 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Ветеран получил орден Красной звезды за свои подвиги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старейший житель Заводоуковского городского района (Тюменская область) и ветеран Великой Отечественной войны Проскуряков Деомид Иванович скончался на 103-ем году жизни. Об этом рассказала глава муниципалитета Светлана Касенова на своей странице «ВКонтакте». «29 октября, на 103 году жизни умер Проскуряков Деомид. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина. За свои ратные подвиги был награжден: Орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями „За победу над Германией“, „За взятие Берлина“, „За оборону Сталинграда“» — написала у себя Касенова. Она также рассказала, что в послевоенные годы мужчина более 50 лет работал у себя на родине в Заводоуковском районе. Касенова выразила соболезнования родным и близким ветерана. Ранее URA.RU сообщало, старейшая тюменская участница ВОВ ушла из жизни в сентябре этого года. Женщине было 105 лет.

Старейший житель Заводоуковского городского района (Тюменская область) и ветеран Великой Отечественной войны Проскуряков Деомид Иванович скончался на 103-ем году жизни. Об этом рассказала глава муниципалитета Светлана Касенова на своей странице «ВКонтакте». «29 октября, на 103 году жизни умер Проскуряков Деомид. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина. За свои ратные подвиги был награжден: Орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями „За победу над Германией“, „За взятие Берлина“, „За оборону Сталинграда“» — написала у себя Касенова. Она также рассказала, что в послевоенные годы мужчина более 50 лет работал у себя на родине в Заводоуковском районе. Касенова выразила соболезнования родным и близким ветерана. Ранее URA.RU сообщало, старейшая тюменская участница ВОВ ушла из жизни в сентябре этого года. Женщине было 105 лет.